Funcionario de la FACh y su hija fallecen en accidente de tránsito provocado por conductor ebrio

Durante la madrugada de este domingo, se produjo un trágico accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, específicamente en el kilómetro 114,600, cuando una camioneta conducida por un hombre en estado de ebriedad impactó por detrás a otro vehículo, provocando la muerte de dos personas, entre ellas una niña de siete años.

Según informaron desde Carabineros, el choque provocó el volcamiento del automóvil afectado, en la Región de O’Higgins. El vehículo estaba conducido por un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quien viajaba acompañado de su esposa y sus dos hijas, de 15 y 7 años.

El conductor, y funcionario de la FACh, falleció en el lugar, mientras que su cónyuge y sus hijas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional.

Lamentablemente, la menor de siete años no logró sobrevivir y murió posteriormente en el recinto médico, pese a los esfuerzos del personal de salud.

El capitán Juan Ramírez Madreada, comisario de la 4ª Comisaría de Rengo, confirmó que el responsable de la camioneta fue detenido, tras comprobarse que conducía bajo los efectos del alcohol.

En tanto, en el sitio del accidente trabajó personal especializado de la SIAT de Carabineros, con el objetivo de determinar las causas del siniestro y reconstruir la dinámica de los hechos.

Desde Carabineros hicieron un llamado a la responsabilidad al volante: “Instamos a los conductores a no manejar bajo los efectos del alcohol. Entreguen las llaves y seamos responsables para evitar tragedias como esta”, afirmó el capitán Ramírez, agregando que se mantendrán controles y fiscalizaciones permanentes durante estas fechas.