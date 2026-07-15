Los graves delitos por los que fue formalizado el alcalde de Chillán Viejo

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercamiento a las víctimas para el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene.

El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene, quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas, luego de ser formalizado por una serie de delitos sexuales y amenazas que, según la investigación del Ministerio Público, habrían afectado a dos funcionarias municipales entre los años 2020 y 2024.

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Chillán, que además estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación, la que estará a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Ñuble.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el episodio más grave ocurrió en octubre de 2020, cuando Del Pozo ejercía como concejal de la comuna. Según el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, el imputado habría utilizado su posición para atraer a una funcionaria hasta su domicilio.

“Aprovechando dicha condición, en octubre de 2020, citó a su domicilio a una víctima, quien se desempeñaba como personal a contrata de dicho municipio, con la excusa de conversar sobre temas laborales“, señaló el persecutor.

La Fiscalía sostuvo que, una vez en el inmueble, el entonces concejal habría cometido el delito de violación mediante el uso de la fuerza.

Alcalde de Chillán Viejo es acusado de amenazas y reiterados abusos sexuales

La investigación también incluye hechos que involucran a una segunda víctima. Según el Ministerio Público, en noviembre de 2022, cuando Jorge del Pozo ya ejercía como alcalde, habría amenazado a una trabajadora municipal con despedirla luego de que esta se negara a bailar con él durante una actividad laboral.

Junto a ello, la Fiscalía añadió que las conductas escalaron a dos delitos de abuso sexual por sorpresa. El primero de ellos habría ocurrido en enero de 2023, al interior de la oficina del alcalde.

“El imputado cometió actos de relevancia y significación sexual contra la misma víctima, lo que se repitió en septiembre del mismo año ahora en el contexto de una celebración de trabajo”, detalló el fiscal Sergio Pérez.

Tras la audiencia, el tribunal resolvió imponer las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercamiento a las denunciantes, mientras continúan las diligencias investigativas lideradas por la Brisex de la PDI de Ñuble.

Respecto a la permanencia de Jorge del Pozo en el cargo, el fiscal explicó que las cautelares decretadas no implican su salida automática del municipio. “Eso tiene que evaluarlo el Concejo Municipal en su mérito”.

Asimismo, agregó: “Entiendo también que hay pronunciamientos de la Contraloría al respecto. Eso se verá ante la autoridad administrativa que corresponde”, concluyó.