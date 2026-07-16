Ministro Arrau actualiza estado de carabineros heridos: uno recibe alta médica, pero el otro sigue en extrema gravedad

Por su estado crítico, no hay posibilidades de que el uniformado pueda ser trasladado a otro hospital.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se trasladó junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, al Hospital Base de Valdivia para monitorear el estado de salud de los dos uniformados que fueron baleados el miércoles por la tarde durante un operativo policial en la Región de Los Ríos.

El operativo tenía como fin capturar a uno de los tres presuntos responsables del suboficial mayor Eugenio Nain, Carlos Cancino Tapia, que había permanecido oculto desde 2020. Según informó ayer la institución policial, durante esta intervención en Punucapa, Valdivia, el cabo primero Marco Cosme recibió un disparo en el rostro y su compañero, el suboficial Roberto Canio fue baleado en el abdomen.

Sobre el cabo Cosme, Arrau mencionó que “está en una situación muy crítica, y lo que nos transmiten los médicos es que no hay posibilidad de traslado, no conviene, y los tratamientos que está recibiendo acá serían los que recibiría en cualquier otro centro asistencial, por el tipo de lesión que tiene y por los tratamientos que se pueden hacer o no en su estado crítico de gravedad”. El suboficial Canio, en tanto, fue dado de alta, según informó el general director de Carabineros Marcelo Araya.

Arrau también informó que Cancino Tapia permanece inconsciente y que “en esas condiciones no puede ser formalizado”. También no descartó que pueda haber más detenidos. “Una persona que elude la justicia por tanto tiempo, claramente, posiblemente, tuvo redes de apoyo, de encubrimiento, y no puede haber impunidad en ellos tampoco”, aclaró.