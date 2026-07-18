Sistema frontal: DMC emite nueva alarma meteorológica para estas regiones por intensas lluvias

Se espera que continúen las precipitaciones en los próximos días en distintos puntos del país.

Este sábado 18 de julio, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por precipitaciones intensas en dos regiones del país, en el marco del sistema frontal que azota a diferentes puntos del país.

La alerta considera a la Región de Coquimbo, lugar en el que se pronostican lluvias intensas y continuas desde la mañana de este sábado 18 de julio y hasta la noche del martes 21 de julio.

Según informó la entidad, estas condiciones generarán una alta probabilidad de saturación de los suelos.

DMC.

Respecto a la Región de Atacama, la alarma alude a la provincia de Huasco, desde la costa hasta la precordillera. En aquella zona, se esperan precipitaciones intensas desde la madrugada de este sábado y hasta la mañana del lunes 20 de julio.