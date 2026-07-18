Balance de sistema frontal: cuatro fallecidos, 516 damnificados y más de 5 mil casas con daños

Senapred realizó un nuevo balance del sistema frontal que afecta al país, donde se detallaron nuevos datos sobre víctimas fatales y daños estructurales.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance este sábado sobre el sistema frontal que azota a gran parte del país, donde aumentó a cuatro el número de fallecidos y 516 los damnificados.

En concreto, las autoridades informaron que entre las regiones de Atacama y Araucanía se registran cuatro personas fallecidas, un desaparecido (en la Región del Maule) y seis lesionados.

De acuerdo a la directora del Senapred, Alicia Cebrián, se han contabilizado 516 damnificados y 800 albergados, mientras que 1.181 personas permanecen aisladas.

En cuanto a los daños materiales, el organismo reportó más de 5.600 viviendas con distintos niveles de daño, cifrando en 16 el total de casas destruidas, 291 con daño mayor, 5.319 con daño menor y 863 en evaluación.

Desde el comienzo del frente de mal tiempo, la entidad comunicó que se han emitido 41 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para “ordenar evacuaciones o advertir preventivamente a la población” ante crecidas de ríos, activación de quebradas y eventuales remociones en masa.

Las autoridades reportaron que 367 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico. De acuerdo a los datos que entregó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la región con más clientes sin luz es Valparaíso, con 196 mil clientes afectados, seguido por la Región de La Araucanía (más de 56 mil), la RM (32 mil) y Coquimbo (30 mil).

Sobre los mayores registros de precipitaciones acumuladas, desde Senapred mencionaron que en la Cuesta Lo Dormida (RM) se han medido 224 milímetros, en Quillota 216 mm y 157 mm en el Jardín Botánico de Viña del Mar.