Por daños del sistema frontal: Gobierno decreta estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco

Al inicio del consejo de gabinete de este lunes, el presidente José Antonio Kast anunció que decretaría estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, Región de Atacama, por los daños que ha causado en esas zonas el sistema frontal.

Entre otras disposiciones, el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe implica la designación de un Jefe de la Defensa Nacional que está facultado para tomar medidas extraordinarias de carácter administrativo para reestablecer la normalidad, como la restricción de las libertades de locomoción y de reunión.

El mandatario reconoció que en esas zonas aumentó la gravedad de la situación debido a las interrupciones del suministro de agua potable y de energía eléctrica así como por la crecida de los caudales y los desplazamientos de tierra.

De hecho, según el último balance entregado por las autoridades este lunes, la Región de Coquimbo fue una de las zonas en las que las precipitaciones se dejaron sentir con más fuerza. “Lo que llueve en un mes, llovió en una hora”, dijo esta mañana el subsecretario del Interior Máximo Pavez.

Junto con ello, Kast transmitió que las autoridades desplegadas en esas zonas —el subsecretario de Desarrollo Regional en Huasco y el ministro de Obras Públicas en Coquimbo— se mantendrán allí y que adicionalmente, solicitó a otros integrantes del gabinete desplazarse a las demás regiones afectadas.

“La institucionalidad, dentro de la gravedad de la situación, ha funcionado, desde la dirección nacional de Senapred, y en conjunto con la el Ministerio del Interior, como lo dispone nuestra normativa vigente. Se han tomado las medidas preventivas que se podían tomar en cada uno de los casos”, destacó.