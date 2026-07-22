El gremio ha entregado antecedentes al Ministerio de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Sernac, Dirección del Trabajo, municipalidades y al Ministerio Público.

La rápida proliferación de ópticas en distintas comunas del país continúa generando preocupación. A las advertencias realizadas por autoridades y representantes del comercio, ahora se sumó el presidente ejecutivo de Ópticas de Chile, Francisco Javier Vargas, quien sostuvo que existen señales que apuntan a una eventual presencia del crimen organizado en parte de la industria.

En conversación con Emol, el dirigente afirmó que el fuerte aumento de estos locales no puede explicarse únicamente por un incremento en la demanda de atención visual y aseguró que existen antecedentes que fueron puestos en conocimiento de diversas instituciones del Estado.

Explosión de ópticas enciende las alertas: gremio advierte “indicios muy grandes” de crimen organizado

Al ser consultado sobre un eventual uso de estos negocios como fachada para otros delitos, Vargas señaló: “Hay indicios muy grandes de que el crimen organizado está presente. Es un problema muy grande y con muchas aristas. Basta recorrer calle Mac-Iver para darse cuenta de que es una especie de barrio Meiggs, pero especializado”.

El representante del gremio sostuvo que la normativa que regula el funcionamiento de las ópticas es antigua y que la escasa fiscalización habría permitido la aparición de establecimientos que operarían sin cumplir las exigencias sanitarias ni contar con personal calificado.

Respecto de las irregularidades detectadas, afirmó: “Basta pasearse por el centro de Santiago y encontrar lugares donde dice ‘consulta oftalmológica gratis’. La primera pregunta es si hay un oftalmólogo adentro. No creo que así sea. También hay que preguntarse si tienen el equipamiento adecuado y los instrumentos que corresponden para hacer un examen visual como debe ser. Nosotros hemos constatado que en muchos casos no es así”.

Asimismo, explicó que el gremio ha entregado antecedentes al Ministerio de Salud, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Sernac, Dirección del Trabajo, municipalidades y al Ministerio Público, debido a eventuales incumplimientos sanitarios, tributarios, laborales y posibles casos de contrabando y falsificación.

Vargas también cuestionó la cantidad de establecimientos que han abierto en los últimos años y aseguró que muchos permanecen prácticamente vacíos durante gran parte del día. En ese contexto, declaró: “Esta sobrepoblación de ópticas tiene que ver con comercio ilegal y, por qué no decirlo, también puede ser una forma de hacer negocios de fachada para otros delitos”.

Según cifras de Colliers, actualmente existen 1.490 ópticas en la Región Metropolitana, de las cuales 579 se concentran en la comuna de Santiago. Esto representa un aumento de 405% en la última década, mientras que en los últimos cinco años el número de establecimientos prácticamente se duplicó.

Finalmente, el presidente de Ópticas de Chile advirtió que la situación no se limita a Santiago, sino que también se observa en diversas capitales regionales. Además, insistió en la necesidad de fortalecer la fiscalización y acelerar las investigaciones, señalando que “se está haciendo, pero cuesta avanzar porque son muchos los actores involucrados. Es un tema sanitario, tributario, aduanero, laboral y municipal. Requiere tiempo, pero también necesita una respuesta urgente, porque esto es metastásico: se va contaminando todo”.