Con la llegada de las bajas temperaturas, una iniciativa busca rescatar los sabores tradicionales del invierno y promover el consumo de productos elaborados por emprendedores.

Quienes busquen un panorama distinto para este fin de semana en Santiago podrán visitar una nueva versión del Mercado de Invierno, actividad que se desarrollará en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y que este año tendrá como principal novedad el Festival de la Sopa, una propuesta gastronómica enfocada en los sabores característicos de la temporada.

La iniciativa, organizada por MUT junto a Mercados de Estación, se llevará a cabo este fin de semana, con acceso gratuito para todo público.

Durante ambas jornadas, el recinto reunirá a emprendedores, productores y artesanos locales, quienes ofrecerán una variada selección de productos elaborados de manera artesanal, promoviendo además el consumo responsable y el fortalecimiento de la economía local.

Festival de la Sopa llega a MUT con decenas de preparaciones y productores locales

El principal atractivo será el Festival de la Sopa, un recorrido gastronómico donde restaurantes, cocineros y emprendimientos especializados presentarán diversas preparaciones en porciones individuales.

Gracias a este formato, los visitantes podrán degustar distintas recetas y crear su propio circuito culinario, explorando sabores tradicionales e innovadoras propuestas.

Entre las preparaciones disponibles habrá recetas clásicas como sopa de zapallo y lentejas, además de opciones inspiradas en cocinas internacionales y alternativas aptas para personas que siguen una alimentación vegana.

Además de la oferta culinaria, el Mercado de Invierno contará con puestos de productores y artesanos que exhibirán alimentos, productos de temporada y artículos elaborados de manera local.

¿Cuándo y dónde será?

El Mercado de Invierno junto al Festival de la Sopa se realizará el sábado 25 y domingo 26 de julio de 2026, entre las 10:00 y las 19:00 horas, en el primer piso del Mercado Urbano Tobalaba (Av. Apoquindo 2730, Las Condes).

La entrada será completamente gratuita, permitiendo que familias, grupos de amigos y amantes de la gastronomía disfruten de un recorrido por productos locales y preparaciones especialmente pensadas para la temporada invernal.