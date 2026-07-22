Crisis por BTS cobra su primera víctima en el Ministerio del Deporte: renuncia directora del IND

La controversia por la presentación de la banda coreana sigue provocando repercusiones en la cartera dirigida por Natalia Duco.

AGENCIA UNO

Este martes el Ministerio del Deporte anunció, a través del Instituto Nacional del Deporte (IND), que autorizaba la realización de los tres shows de BTS en el Estadio Nacional en octubre próximo.

“El IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS, luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto, las que permitirían reducir el impacto sobre la cancha”, precisó el ministerio en una declaración pública.

Sin embargo, la polémica está lejos de acabar en la cartera dirigida por Natalia Duco, ya que se conoció la salida de la directora nacional subrogante del IND, Lorena Castillo, por la controversia generada.

Esto, luego que el organismo precisara a principios de julio que no se podrían realizar las presentaciones de BTS en el Estadio Nacional, apuntando que no se “garantizaba la protección del césped”, además de la “normal realización de la programación deportiva”.

Este anuncio provocó manifestaciones y el repudio de ARMY, la fanaticada de la banda surcoreana, que pidió mantener las condiciones pactadas al momento de pactar las 200 mil entradas que se pusieron a la venta en abril pasado: realizar los recitales en el Estadio Nacional.

Finalmente, tras tiras y aflojas entre las autoridades y DG Medios, productora a cargo del espectáculo, se aprobaron las medidas de mitigación y protección del césped para permitir la instalación del escenario de 360°.

No obstante, la polémica no llegó a su fin, ya que se concretó la salida de Lorena Castillo de la dirección nacional del IND, siendo reemplazado por Juan Pablo Salgado Salas, quien hasta ahora se desempeñaba como Jefe Titular de la División de la Actividad Física y Deporte del organismo.