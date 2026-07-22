¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago? El pronóstico del tiempo para esta semana en Región Metropolitana

La lluvia dará un respiro a la capital, pero nuevamente se hará sentir esta semana. Revisa todos los detalles del pronóstico del tiempo.

Tras el paso del intenso sistema frontal en gran parte de la zona norte y centro, la Región Metropolitana y Santiago tendrá un breve respiro en lo que respecta a la lluvia.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para la jornada de este miércoles se espera una temperatura máxima de 15°C, después de que los termómetros marcaran una mínima de 2,9°C en Santiago Centro.

Vuelve la lluvia a Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana en la RM

Sin embargo, las precipitaciones volverán a la RM durante el jueves, aunque se harán sentir con menor intensidad.

En concreto, desde la DMC aseguran que se trataría de chubascos aislados a partir de la tarde y noche de dicha jornada, donde la temperatura no excederá los 12°C.

En cuanto a los próximos días, se esperan cielos cubiertos y una alza en las temperaturas, las cuales alcanzarían los 16°C. Respecto a las mínimas, estas oscilarían entre los 7°C y los 9°C.