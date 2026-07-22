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¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago? El pronóstico del tiempo para esta semana en Región Metropolitana

La lluvia dará un respiro a la capital, pero nuevamente se hará sentir esta semana. Revisa todos los detalles del pronóstico del tiempo.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Tras el paso del intenso sistema frontal en gran parte de la zona norte y centro, la Región Metropolitana y Santiago tendrá un breve respiro en lo que respecta a la lluvia.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para la jornada de este miércoles se espera una temperatura máxima de 15°C, después de que los termómetros marcaran una mínima de 2,9°C en Santiago Centro.

Vuelve la lluvia a Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana en la RM

Sin embargo, las precipitaciones volverán a la RM durante el jueves, aunque se harán sentir con menor intensidad.

En concreto, desde la DMC aseguran que se trataría de chubascos aislados a partir de la tarde y noche de dicha jornada, donde la temperatura no excederá los 12°C.

En cuanto a los próximos días, se esperan cielos cubiertos y una alza en las temperaturas, las cuales alcanzarían los 16°C. Respecto a las mínimas, estas oscilarían entre los 7°C y los 9°C.

Pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana. DMC.

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