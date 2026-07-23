VIDEO – Para que no te pase: este es el mensaje con el que José Antonio Neme sufrió millonaria estafa

El periodista dio cuenta de lo ocurrido mientras se encontraba de viaje en Estados Unidos el pasado fin de semana.

José Antonio Neme reveló que fue víctima de una millonaria estafa mientras se encontraba de viaje en Estados Unidos el pasado fin de semana.

Según dio a conocer en Mucho Gusto, recibió un mensaje de texto que lo notificaba de una supuesta deuda que mantenía por el TAG junto a un link, al cual ingresó.

“Lo voy a contar para que no le pase a usted. Yo había cambiado mi auto y, como se demoraba en llegar el TAG, el vendedor me dijo que circulara nomás, ya que tenía un contrato”, relató.

Tras esto, continuó, “anduve en mi auto sin tag y me empiezan a llegar mensajes de que pasé sin TAG, que tenía una deuda“.

“Pinché el link y me derivaba a una página del MOP, que te juro era igual. Puse la patente de mi auto y tenía una deuda de cinco mil y algo“, aseguró.

Lo que Neme jamás pensó es que el mensaje y el link que recibió eran parte de una estafa ya que tras ingresar “los datos del banco, las claves y cuando aprieto Enter, me llega un correo electrónico, que en vez de cinco mil pesos, me cobraron un millón 200 mil pesos. Caí desmayado”.

“Tengo que hacer una denuncia, a través de Carabineros o fiscalía virtual. Entonces la ejecutiva levanta un requerimiento. Cuando tú pinchas ahí, te lleva a una página que es exactamente igual, te aparece una multa”, detalló.

A raíz de lo ocurrido tuvo que cambiar “todas mis claves, cambié mis tarjetas, la ejecutiva dijo que íbamos a empezar de cero. Esto fue recién cuando yo estaba en Nueva York”.