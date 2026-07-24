¿Quedará libre de todos los cargos? La fecha clave para Sergio Jadue en que se conocerá si será sobreseído

La Fiscalía cuestionó los planteamientos de la defensa de Sergio Jadue, apuntando a que aún no se cumple el plazo para la prescripción de los delitos.

Este viernes, en el 13° juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo una audiencia con el fin de debatir la solicitud de sobreseimiento que presentó la defensa de Sergio Jadue, en el marco de la investigación que realizó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por apropiación indebida y delitos tributarios del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Bajo este contexto, el tribunal fijó para el próximo martes 28 de julio, a las 9:00 horas, la audiencia en la que dará a conocer su resolución, donde Jadue sabrá si es sobreseído o no de todos los cargos.

Tras la audiencia, el fiscal Marco Paredes puso en tela de juicio el planteamiento de la defensa sobre el conteo de los 10 años para declarar la prescripción de los delitos que se investigan.

¿Qué pasará con Sergio Jadue?

“Como consideramos que la última resolución aquí activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para poder solicitar la extradición a Estados Unidos, el 26 de enero de 2017, el 26 de enero de 2027 estaría cumpliéndose el plazo de prescripción para los efectos de poder declarar el sobreseimiento definitivo”, expresó el persecutor.

“Está con una solicitud de extradición activa por nuestro país y bueno, nosotros no podemos intervenir en la soberanía de Estados Unidos, para poder apurar ese proceso”, afirmó, explicando las razones por las que el Ministerio Público no ha podido ejecutar acciones contra el exdirigente.

Sergio Jadue se encuentra en Estados Unidos desde hace una década. En aquel país tuvo que enfrentar un extenso proceso al reconocer que recibió sobornos y pagos ilegales a cambio de adjudicar irregularmente los derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales de fútbol profesional.

Sin embargo, su sentencia en suelo norteamericano se ha postergado en 16 ocasiones, siendo la más reciente en octubre de 2023.