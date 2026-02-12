“La burocracia no puede anteponerse a la vida”: alcaldesa Ripamonti defiende gestión en megaincendio tras informe de Contraloría

“¿Te imaginas yo hubiese esperado?”, dijo la alcaldesa de Viña del Mar, apuntando a la rapidez con la que se debía actuar ante la emergencia.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), se refirió a los informes de Contraloría que dieron cuenta de deficiencias en la gestión de ayudas y recursos públicos en el marco del megaincendio que afectó la comuna el 2 y 3 de febrero de 2024.

En diálogo con Radio Infinita, la autoridad comunal manifestó que son cinco informes del ente fiscalizador a raíz de la emergencia por los incendios forestales.

“Tú revisas los cinco informes y cualquier persona que esté escuchando, todos tienen tres puntos fundamentales para la Contraloría. El primero es sobre analizar, digamos, hace un informe general, luego hace un examen de observaciones y luego tiene un examen de cuentas. El único que no tiene examen de cuentas es el Municipio de Viña del Mar ¿Y qué significa esto? Esto significa que sobre el examen que hace la Contraloría para revisar si la plata pública se gastó bien legalmente y con respaldo, eso es lo que en nuestro caso se cumple“, comenzó diciendo.

En este sentido, Ripamonti enfatizó que “el examen de las cuentas, que finalmente para el lenguaje de todos es el juicio de cuentas, es que autoridades tengan que devolver dinero eventualmente a la Contraloría General de la República. Eso es un hecho que se está verificando en los otros cuatro informes a excepción únicamente del municipio de Viña del Mar“.

En cuanto al orden de las cuentas bancarias y los montos que se destinaban a los damnificados, la jefa comunal precisó que recibieron $33 millones en donaciones y que dicha cifra “no se incluyó dentro del presupuesto”.

En detalle, explicó que “son cuentas corrientes distintas dentro del municipio, justamente para no confundir los usos. La Contraloría dice usted debería haberlo ingresado a su presupuesto. Nosotros decidimos mantener una suerte de cuenta vista aparte, justamente para no confundir los dineros donados con los dineros del municipio. La Contraloría estimó algo diferente, pero se representa como si el dinero no estuviera, como si el dinero no se hubiese gastado, y la verdad es que solo fue mantenerlo en una cuenta para mantener justamente su trazabilidad en el gasto”.

Sobre la ausencia de manuales de procedimiento para la entrega de estos beneficios, Ripamonti expresó que “los manuales de procedimiento tuvieron que esperar, porque la burocracia no puede anteponerse ante la vida, la seguridad y el resguardo de las personas”.

“Me siento muy bien con el informe, al menos el que sacaron de Viña del Mar. Solo para hacer una precisión, fueron más de un millón de ayudas a las que entregó Viña del Mar y hay observaciones por foliación en 1.280″, añadió.

Para cerrar, apuntó a la rapidez con la que se debía trabajar en la emergencia: “Nosotros teníamos que entregar alimentos, mercaderías (…) sin tener FIBE, ya que se demoró 16 días practicar a 6.150 familias la Ficha Básica de Emergencia, que no es algo digital, es un papel autoreportado con papel y lápiz que solo puede ejercerse con un funcionario autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social”.

“¿Te imaginas yo hubiese esperado 16 días para entregarle agua o una carpa a una persona?”, cuestionó la alcaldesa de Viña del Mar.