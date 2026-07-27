El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió hasta el lugar con voluntarios y máquinas de 10 compañías para controlar la emergencia.

Una emergencia generó preocupación durante la tarde de este lunes en el Metro de Santiago, luego de que se detectara una emanación de humo al interior de la estación Santa Isabel, perteneciente a la Línea 5.

El incidente provocó la suspensión parcial del servicio y el cierre preventivo de varias estaciones mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

De acuerdo con información entregada por Metro de Santiago, la situación se originó por la presencia de fuego bajo el bastidor de un tren NS-74 en la zona de Santa Isabel. Debido al procedimiento, se realizó la evacuación de pasajeros y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Metro de Santiago suspende servicio en seis estaciones de la Línea 5 tras emergencia en Santa Isabel

Las estaciones afectadas por la interrupción del servicio fueron Plaza de Armas, Bellas Artes, Baquedano, Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázaval. Además, la estación Baquedano debió ser desalojada debido a la presencia de humo en sus instalaciones.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió hasta el lugar con voluntarios y máquinas de 10 compañías para controlar la emergencia. Desde la institución señalaron: “Responde con voluntarios y máquinas de 10 compañías ante alarma de incendio en Estación Santa Isabel de Línea 5 del Metro de Santiago. Hay evacuación de pasajeros desde Estación Baquedano (L1-L2) e Irarrázabal (L5)”

En paralelo, TransporteInforma informó una restricción de pista izquierda en Santa Isabel al oriente, a la altura de General Bustamante, debido al operativo desplegado por Bomberos tras la emanación de humo desde el interior de la estación del Metro.

Hasta el momento, los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar completamente la situación y restablecer el funcionamiento normal del servicio en el tramo afectado de la Línea 5.