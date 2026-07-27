Más de cuatro mil trámites en un año: investigan presunto negocio de Acuerdo de Unión Civil para regularizar migrantes

Las solicitudes de residencia temporal mediante Acuerdo de Unión Civil (AUC) presentadas por extranjeros en situación irregular registraron un fuerte incremento en Chile durante el último año.

Según antecedentes del Servicio Nacional de Migraciones, los requerimientos pasaron de 1.946 en 2024 a más de 4.200 durante 2025, superando el doble en solo doce meses. Durante 2026, la tendencia continúa, con 2.268 solicitudes contabilizadas hasta la fecha.

Investigan presunto negocio de Acuerdo de Unión Civil para regularizar migrantes

Canal 13 reveló la existencia de presuntas agencias que ofrecerían asesorías para conseguir residencias a través de acuerdos de unión civil celebrados por conveniencia. Estas organizaciones entregarían supuestamente personas dispuestas a firmar vínculos legales con migrantes a cambio de pagos, práctica conocida informalmente como “novio de papel”.

La investigación periodística mostró que algunas oficinas orientarían a los solicitantes para aparentar una relación real ante eventuales entrevistas o revisiones.

Entre las recomendaciones entregadas estarían conocer datos personales de la otra persona, como familiares, gustos, fechas importantes e incluso detalles cotidianos. “No es solamente ir y decir ‘tengo una convivencia y ya está’. No funciona de esa manera. Te van a preguntar, fecha de nacimiento, el nombre de la mamá, nombre del papá, comida favorita, cuántos tatuajes tiene“, se escucha en uno de los registros difundidos.

Entre 2022 y 2025, las autoridades aprobaron 7.324 residencias temporales solicitadas tras la celebración de acuerdos de unión civil, mientras que solo 370 fueron rechazadas en ese mismo periodo. Sin embargo, especialistas advierten que si se comprueba que los vínculos fueron creados únicamente para obtener beneficios migratorios, podrían aplicarse sanciones administrativas como el rechazo de solicitudes, revocación de permisos e incluso órdenes de expulsión.