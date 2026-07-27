Canciller y nuevos aranceles de Trump: “No es un tema entre Estados Unidos y Chile, es con todo el mundo”

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores precisaron que, actualmente, casi el 60% del valor de las exportaciones a Estados Unidos quedó exenta de esta sobretasa.

El canciller Francisco Pérez Mackenna lideró una reunión con gremios empresariales para analizar las acciones del Gobierno para que Estados Unidos revierta los nuevos aranceles de 12,5% a productos nacionales.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores precisaron que, actualmente, casi el 60% del valor de las exportaciones a Estados Unidos quedó exenta de esta sobretasa (incluyendo cobre, litio, paltas, naranjas y kiwis, entre otros).

Tras la reunión, el canciller Pérez Mackenna recalcó que “nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio plenamente vigente con Estados Unidos y lo que vamos a hacer, justamente, es sentarnos a negociar con Estados Unidos tanto el problema de las tasas, como también, en forma muy importante, los bienes que han sido excluidos de esta nueva realidad”.

En esta línea, el secretario de Estado puntualizó que este “no es un tema entre Estados Unidos y Chile, es una política de Estados Unidos con todo el mundo que nosotros la recibimos con particular importancia, porque la economía chilena es abierta al mundo”.

Paralelamente, las autoridades comentaron que el vicepresidente comercial de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jeff Goettman, visitará Chile en agosto para continuar avanzando en las negociaciones, con el fin de lograr nuevas exenciones de productos chilenos a esta nueva tasa arancelaria.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores apuntó a la labor de las ONGs Fundación Libera y Ecoceanos, que acusaron falta de control para evitar el “trabajo forzoso” en países importadores, calificándolo como “un error”.

Sobre las gestiones que está realizando la Cancillería, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, explicó que “estamos iniciando una nueva etapa de trabajo con Estados Unidos, que contempla un trabajo técnico muy riguroso para respaldar, con evidencia, la relevancia que tienen distintos productos chilenos para el mercado estadounidense”.