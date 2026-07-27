“Una historia marcada por el despojo”: Rapa Nui celebra restitución de piezas ancestrales desde Australia

La restitución forma parte de los esfuerzos impulsados por la comunidad Rapa Nui para recuperar los restos ancestrales que fueron extraídos de la isla durante los siglos XIX y XX.

El Ministerio de las Culturas, junto a diversos estamentos de la comunidad Rapa Nui, celebraron la ceremonia de restitución de 18 piezas ancestrales (Ivi Tupuna) por parte del Australian Museum.

Los restos bioantropológicos corresponden a 17 cráneos y una muestra de cabello humano, que permanecían en el Australian Museum desde fines del siglo XIX y cuya restitución fue posible gracias a la iniciativa de la propia institución y el trabajo conjunto desarrollado con la comunidad isleña.

“Vivimos un momento de profunda emoción y justicia para el pueblo Rapa Nui. El regreso de nuestros Ivi Tupuna permite que nuestros ancestros vuelvan al lugar al que siempre pertenecieron, fortaleciendo nuestra memoria, nuestra espiritualidad y el vínculo con nuestras futuras generaciones. Agradecemos el compromiso del Australian Museum y de todas las instituciones que hicieron posible este proceso de restitución, que representa un nuevo paso en la reparación de una historia marcada por el despojo”, dijo Carlos Edmuns Paoa, presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui.

Por su parte, Andrew Martin, embajador de Australia en Chile, declaró que “ha sido un honor para nuestra Embajada colaborar, junto con el gobierno chileno, con la comunidad de Rapa Nui y el Museo de Australia para facilitar el retorno a casa de valiosos restos ancestrales. Tras un largo viaje de 143 años, los ancestros de la isla vuelven a lugar donde nunca debieron salir. Australia reconoce que cada comunidad de origen son las legítimas custodias de su propio patrimonio cultural y estamos felices de que contribuir en esta histórica repatriación”.

La restitución forma parte de los esfuerzos impulsados por la comunidad Rapa Nui para recuperar los restos ancestrales que fueron extraídos de la isla durante los siglos XIX y XX y que hoy permanecen en colecciones de distintos museos e instituciones del mundo.