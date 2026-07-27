La Moneda confirma alza de las bencinas y camioneros piden a Quiroz activar el Mepco

La Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) llamó al Ministerio de Hacienda a usar todas las herramientas disponibles para “suavizar” esta nueva alza de las bencinas.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, adelantó que en los próximos días se registraría un alza de las bencinas, apuntando al panorama internacional, ya que el barril de petróleo superó los USD 100.

Al respecto, el secretario de Estado declaró que “como Gobierno estamos plenamente conscientes lo que significa para la ciudadanía una eventual alza en el precio de los combustibles”.

En esta línea, Alvarado planteó que “siempre afectar a las personas, en este caso, con un alza de precios, nos duele y nos preocupa”.

“Pero hay mecanismos que están establecidos por ley, que tienen su fórmula de cálculo, y es altamente probable que esta semana exista una leve alza de precio en los combustibles, pero está dentro de las reglas del juego establecidas en la legislación y no es un capricho del Gobierno“, agregó el biministro.

Por su parte, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) llamó al Ministerio de Hacienda a usar todas las herramientas disponibles para “suavizar” esta nueva alza de las bencinas.

En una declaración pública, los camioneros recalcaron que sería “un retroceso importante ante el descenso paulatino, pero real, de lo que la opinión pública conoció como el bencinazo, en marzo y abril, que sumaron $620 por litro en el caso del diésel”.

“De ser así, el transporte y los sectores logísticos van a sufrir un nuevo y fuerte golpe, más aún si todavía no recuperan los casi $200 de la brecha que queda entre marzo y los precios actuales. Ello se sumaría a los devastadores efectos de la catástrofe climática, que cayó sobre el Norte Chico, pero que puede repetirse en otras zonas, cuya consecuencia es un gran impacto sobre las personas y las pymes”, puntualizó el organismo.

Es por esto que pidieron “a la autoridad de Gobierno, en particular al señor Ministro de Hacienda (Jorge Quiroz), prudencia en caso de concretar alzas, y la activación del Mepco para suavizar sus efectos”.