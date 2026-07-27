Segunda renuncia en una jornada: salida del seremi de Vivienda del Maule eleva a 28 las bajas regionales del Gobierno

El cambio en Vivienda del Maule coincide con otra renuncia regional y eleva la lista de bajas dentro del Ejecutivo.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmó la salida de Patricio Ponce Arqueros, quien presentó su renuncia voluntaria como secretario regional ministerial de la cartera en la Región del Maule.

El ministro Iván Poduje aceptó la dimisión, por lo que la autoridad continuará ejerciendo sus funciones hasta este viernes 31 de julio.

Desde el 1 de agosto, la seremi quedará bajo una jefatura subrogante a cargo de María José Díaz Hernández, actual jefa del Departamento de Planes y Programas de la misma repartición. El cambio se suma a una nueva jornada de movimientos dentro del Ejecutivo, luego de que también se confirmara la salida de Cristián Cabezas Mundaca como seremi del Trabajo en Tarapacá.

Con la salida de Ponce, el número de autoridades regionales que han dejado sus cargos durante la administración del presidente José Antonio Kast aumentó a 28 seremis, mientras que el total de salidas ministeriales alcanzaría las 34 entre renuncias y solicitudes de abandono del puesto.

Ponce es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, además de trayectoria vinculada al ámbito urbanístico y de gestión inmobiliaria. Antes de asumir como seremi, se desempeñó como asesor en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y participó como presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción.

La salida del representante regional ocurre en paralelo a otros cambios dentro del Gobierno, incluyendo la renuncia del seremi del Trabajo de Tarapacá, quien enfrentaba denuncias por presunto acoso y maltrato laboral, aumentando la presión sobre la continuidad de autoridades designadas durante la actual administración.