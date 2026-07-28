Cómo un abogado hizo colapsar el sistema del Poder Judicial en solo tres días

El caso abrió un debate sobre el uso de herramientas automatizadas y llevó a solicitar medidas para regular la utilización de inteligencia artificial en la tramitación de causas.

Un abogado quedó en el centro de la polémica luego de que el ingreso masivo de 38.477 escritos en solo tres días provocara el colapso de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.

De acuerdo con los antecedentes, la mayoría de las presentaciones correspondían a solicitudes de “desarchivo” y “renuncia de patrocinio y poder”, realizadas en tribunales civiles de todo el país.

Según el relato, la situación comenzó el 25 de julio, cuando el jefe del Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles detectó el inusual volumen de documentos ingresados.

El promedio alcanzó entre 500 y 900 escritos por tribunal, lo que afectó el funcionamiento normal de la plataforma y levantó sospechas sobre el uso de herramientas automatizadas para realizar el proceso.

Según un documento elaborado por el Comité de Jueces Civiles, “desde el Call Center de la OJV reportaron que el abogado señaló verbalmente que prestaba servicios a varios clientes tales como Santander, Caja los Andes, CAT Cencosud, Los Parques Cementerio y dejó de hacerlo”.

El escrito agrega que “por lo que renunció al patrocinio y poder en las causas que llevaba. Para tal efecto usó un ‘agente externo’ (robot) para no tener que ingresar los escritos causa por causa”.

A raíz de lo ocurrido, los jueces civiles advirtieron que el caso podría constituir un “abuso procesal”, además de representar un eventual incumplimiento de las condiciones de uso de la Oficina Judicial Virtual. Por ello, solicitaron revisar posibles responsabilidades y adoptar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Entre las propuestas enviadas a la Corte Suprema figura prohibir el uso de Inteligencia Artificial para el ingreso de escritos mientras “no exista una política institucional clara tendiente al control y buen uso de los instrumentos tecnológicos”.

Asimismo, pidieron implementar “medidas tecnológicas adecuadas y urgentes para evitar el ingreso masivo de escritos (tales como el uso de un Captcha) y la extracción masiva de datos”. Mientras tanto, los antecedentes continúan siendo analizados por el máximo tribunal.