Ministro Campos y aranceles de EE.UU.: “La chiva que inventaron para imponernos esta medida parece chiste”

Jaime Campos, ministro de Agricultura, mostró su rechazo a la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles de 12,5% a exportaciones de Chile, aseverando que atenta contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.
Para el titular de Minagri, los argumentos esgrimidos por la Casa Blanca para establecer estos tributos son “una chiva”.
“A ver, en castellano antiguo: pésima noticia. Obviamente, lamentable noticia. Lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en relación con Chile, es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito y principios universales del comercio internacional”, cuestionó el ministro Campos.
El ministro de Agricultura apuntó que “además, la chiva que inventaron para imponernos esta medida arancelaria casi parece chiste, porque sostener que en Chile existe trabajo forzado… ni el más enemigo de los intereses chilenos se había atrevido a sostenerlo”.
Ante esta situación, Jaime Campos planteó que “¿qué puede hacer el Gobierno? Más allá de conversar, negociar, dialogar, etcétera, ante una potencia como Estados Unidos. Seguir dialogando. Y la agricultura, como tantas veces ha ocurrido, y todo el sector productivo nacional, va a tener que adecuarse a esta nueva realidad”.