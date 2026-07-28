VIDEO – “Poco serio” y “no tiene evidencia”: subsecretaria responde a crítica de Camila Vallejo en seguridad

María del Pilar Giannini destacó que en la actual administración “se está notando de a poco que la seguridad va mejorando”.

La subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, respondió a la crítica de la exministra Camila Vallejo respecto a la gestión del Gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad.

Quien ofició como vocera en la administración de Gabriel Boric fue invitada al podcast Animales Políticos, donde acusó al actual mandatario de cometer una “gran estafa” porque “la promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos”, pero “al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”.

Consultada sobre estas declaraciones, la subsecretaria Giannini señaló en Radio Pauta “que uno esté en la oposición y quiera criticar al Gobierno, que es legítimo porque estamos en bandos distintos y cada uno tiene su forma de hacer las cosas en política. Pero me parece poco serio dar una declaración sin contrastar con números concretos“.

“Así que me parece que no tiene evidencia para decir que es una gran estafa. Creo que se está notando de a poco que la seguridad va mejorando y también hay que considerar que la percepción, que también lo vio el Gobierno anterior, no va de la mano con la evidencia de los datos que van a la baja”, agregó.

Arrau apuntó contra el PC, no contra Vallejo

A diferencia de la subsecretaria, el ministro Arrau no se refirió directamente a las declaraciones de Camila Vallejo como tal. Eso sí, apuntó contra el Partido Comunista (PC) debido a que “sigue ahora presentando proyectos o ideas de quitar protección a nuestras policías, como la ley Naín-Retamal”.

“Entonces, claro, hay gente que no va a cambiar. Lo tenemos claro, hay gente que sigue siendo radical, gente que sigue estando en contra de la autoridad del Estado y de los que ponen orden“, agregó en Mesa Central de T13 Radio.