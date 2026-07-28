Entel extiende la liberación de servicios para apoyar a los afectados por el temporal en diversas comunas

La empresa de tecnología y telecomunicaciones mantendrá la reposición de servicios para clientes con deuda y la suspensión de corte de servicio por boletas o facturas impagas, durante siete días más en diferentes comunas del país.

En el marco de su programa “Primera Respuesta” Entel, el pasado 18 de julio, anunció una serie de medidas para sus clientes en zonas afectadas por la emergencia a lo largo del país.

Frente al actual escenario, la empresa confirmó que las medidas se extenderán por siete días más a partir del sábado 25 de julio en las siguientes comunas: Alto del Carmen, Freirina, Huasco, y Vallenar (Región de Atacama); Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Río Hurtado y Salamanca (Región de Coquimbo); en la Región de Valparaíso (territorio continental); en María Pinto (Región Metropolitana); y las comunas de Cauquenes y Parral (Región del Maule).

En Tierra Amarilla, comuna de la Región de Atacama, la medida se encuentra vigente hasta el 27 de julio y también se extenderá por siete días más a partir de esa fecha.

Con el objetivo de que los clientes —personas y empresas— puedan mantenerse conectados durante los días posteriores a la emergencia, las medidas consisten en la reposición de los servicios móvil postpago y fijo para clientes con deudas, y la suspensión de corte por boletas impagas, de modo que las personas puedan mantenerse conectadas durante la emergencia climática.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, explicó que: “en una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas. Por eso, la conectividad híbrida, que integra redes terrestres y satelitales, es fundamental para garantizar la continuidad de las comunicaciones”.

Recomendaciones uso de red en emergencia

Activar el modo “ahorro de energía” en equipo móvil para extender la duración de la batería. Preferir mensajería instantánea o SMS en lugar de llamadas de voz o videollamadas que requieren mayores datos. Priorizar la conexión WiFi si es posible para mantener las redes móviles disponibles. Disminuir el uso de dispositivos conectados. Ante cortes de energía o bajas de voltaje utiliza las opciones de ahorro de batería en tu teléfono y desconecta los decodificadores para evitar daños de sobrecarga.

Cómo activar la red satelital directa al celular

Desde noviembre, Entel cuenta con el servicio Direct To Cell (D2C) en alianza con Starlink, que permite tener conectividad cuando no hay cobertura móvil de redes tradicionales. Este servicio está disponible para todos los clientes Entel, pudiendo enviar SMS.

Para acceder a este servicio, los clientes de Entel deben tener activado el Roaming (no genera costos adicionales) y VoLTE.

Además, es importante considerar que, para utilizar el servicio satelital directo al celular, el usuario debe estar en un área sin cobertura terrestre y tener vista despejada al cielo.

Con este avance, Entel continúa impulsando soluciones innovadoras para acercar la conectividad a más personas y seguir ampliando los límites de la cobertura móvil en Chile y Latinoamérica. Para más información, visita entel.cl/starlink.

¿Cómo se usa el roaming de emergencia?

El roaming de emergencia permite que las personas puedan conectarse a alguna red disponible, que no sea la de su operador habitual. Para conectarse, debes acceder a la configuración del teléfono y activar roaming.

Una vez activado, el usuario podrá llamar, navegar y enviar SMS sin cargos adicionales.

Android: Accede a Ajustes- Conexiones-Redes móviles- Activar Roaming de datos

iOS: Configuración-Red celular- Opciones-Roaming de datos



Puedes encontrar estas y otras recomendaciones en 123.cl/primerarespuesta.













