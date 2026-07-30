Un video en redes sociales los dejó al descubierto: el caso de la pareja que fue sorprendida teniendo relaciones sexuales en el MOP Biobío

El hecho fue grabado desde un edificio contiguo y publicado en redes sociales, viralizándose rápidamente.

Tal y como ocurrió en la Municipalidad de Vitacura hace algunos años, en esta oportunidad una pareja fue captada teniendo, presuntamente, relaciones sexuales en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la Región del Biobío, en el centro cívico de Concepción.

Según detalló BioBioChile, las imágenes fueron captadas desde el edificio contiguo que perteneces al Gobierno Regional del Bío Bío (Gore), y publicadas en redes sociales, por lo que no tardaron en viralizarse rápidamente. “Todo pasando en el MOP Biobío“, consignó el post que, posteriormente, fue eliminado.

Una vez que lograron recabar los antecedentes, desde al Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Bío Bío emitieron una declaración pública en la que señalaron que “se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos“.

“Como Ministerio rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”, agregaron en el comunicado.

Por lo mismo, continuaron, anunciaron el inicio de “una investigación administrativa con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las eventuales responsabilidades que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente”.