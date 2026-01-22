Vitacura: funcionario despedido por tener sexo en el municipio pide compensación de $200 millones

De acuerdo con lo informado, el ex trabajador de la Municipalidad de Vitacura que presentó la demanda es un ingeniero informático.

Una serie de medidas reparatorias, entre ellas una compensación de 200 millones de pesos por “daño moral”, le pide a la Municipalidad de Vitacura el ex funcionario despedido tras ser grabado desde la calle mientras mantenía relaciones sexuales al interior de la sede municipal.

Después de que el video se viralizó en las redes sociales, desde el municipio se ordenó un sumario que culminó con la destitución de los dos funcionarios.

Lo anterior, luego de que desde la sede edilicia se argumentó faltas a la probidad en la destitución, y los aludidos reconocieron el error y pidieron perdón.

De acuerdo con lo informado, el ex trabajador de la Municipalidad de Vitacura que presentó la demanda el pasado 18 de diciembre en el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago es un ingeniero informático.

Qué más pidió el funcionario que tuvo sexo en Vitacura

En la acción judicial, el ex funcionario despedido por tener sexo en el municipio mencionó su trayectoria en el municipio, donde ingresó a trabajar en 2016.

“Durante los nueve años de prestación de servicios en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas”, planteó en la demanda.

Aseguró a la vez que el sumario en su contra “se desarrolló de modo absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa doña Camila Merino Catalán“.

En esa línea, dijo que el presunto hecho de que la jefa comunal habría anunciado la destitución de ambos funcionarios antes de que terminara el sumario afectó “subjetiva y objetivamente las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, deteriorando mi posición dentro del mismo y, de paso, afectando mi salud psíquica, dañando efectivamente mi honra”.

“En consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, que en definitiva es una lesión extra patrimonial que no merecía ni debía soportar“, argumentó el ingeniero informático.

Por todo lo anterior, solicitó las siguientes medidas reparatorias: