Centro del Vino Concha y Toro en el radar mundial del turismo de experiencias

El prestigioso medio internacional de viajes y turismo Condé Nast Traveler, puso en valor la propuesta enoturística de la viña chilena destacando su patrimonio, experiencias inmersivas y la riqueza cultural de Pirque como uno de los destinos más atractivos para visitar en Chile.

Bajo el título Pirque: escapada para conocer al diablo entre barricas, viñas y bosques mediterráneos , el artículo publicado el 10 de agosto en Condé Nast Traveler , recorre la historia, el patrimonio y los paisajes que han convertido a esta comuna en un destino de creciente interés para visitantes nacionales e internacionales. En ese contexto, releva el papel de Viña Concha y Toro en la construcción de la identidad local, señalando que fue don Melchor de Concha y Toro quien impulsó la actividad vitivinícola que hoy otorga reconocimiento mundial a la zona.

La periodista española Marta Sahelices destaca especialmente la propuesta del Centro del Vino Concha y Toro, valorando la combinación de historia, cultura, arquitectura y experiencias inmersivas que ofrece a sus visitantes. Entre los aspectos que más la impresionaron se encuentra el recorrido por la centenaria bodega subterránea de Casillero del Diablo, descrita como una puesta en escena que combina sonido, iluminación y recursos audiovisuales para recrear una de las leyendas más emblemáticas del vino chileno.

La publicación también resalta la diversidad de experiencias disponibles en el Centro del Vino, sus más de 12.000 metros cuadrados dedicados al enoturismo y espacios que conectan el patrimonio vitivinícola con el arte contemporáneo chileno. Asimismo, pone en valor la experiencia de visitar Casa Don Melchor, donde los visitantes pueden conocer la historia y el legado de “uno de los mejores vinos del mundo”: Don Melchor .

La presencia del Centro del Vino Concha y Toro en las plataformas digitales de Condé Nast Traveler representa un importante reconocimiento internacional para la propuesta turística de la viña y confirma su posicionamiento como uno de los referentes del enoturismo en Latinoamérica, proyectando su oferta a una audiencia global de viajeros interesados en experiencias auténticas, culturales y de excelencia.