“Mucho apoyo transversal”: los argumentos de Alvarado para anticipar el respaldo opositor a la agenda de seguridad

“Si esto no resulta o no funciona, es oponerse a una demanda de la ciudadanía”, enfatizó el biministro sobre el proyecto enviado al Congreso.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anticipó un apoyo de la oposición a la reforma constitucional para incorporar la seguridad pública como un deber del Estado, en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La iniciativa, impulsada por el presidente José Antonio Kast, contempla la incorporación de un nuevo estado de excepción en la Constitución.

Tras firmar el proyecto, el mandatario llamó al Congreso a agilizar su trámite, “porque tenemos que avanzar en esta agenda”.

“No estamos firmando una declaración de buenas intenciones, estamos dando un paso decisivo frente a lo que es, sin duda, el desafío de nuestro tiempo en materia de seguridad: el combate al crimen organizado y el terrorismo“, recalcó en la oportunidad.

Alvarado prevé respaldo opositor a la agenda de seguridad

Al referirse a la reforma constitucional que incorpora la agenda de seguridad, el biministro Alvarado recalcó la diferencia entre este proyecto y el que se tramitó sobre la ley de Reconstrucción, y explicó por qué cree que recibirá el apoyo por parte de la oposición.

En esa línea, la autoridad planteó que “el tema económico, por su naturaleza, es más frío, cuesta más dimensionarlo, entenderlo (…) En cambio, los temas de seguridad son de contingencia diaria. Todas las familias los sufren cotidianamente en su quehacer y buscan respuestas oportunas, efectivas y ojalá definitivas“, manifestó durante la entrevista que le concedió a T13.

“Aquí yo veo que se va a dar una situación distinta, y ya se manifiesta en opiniones de muchos actores políticos relevantes de la oposición, porque aquí no se trata de oponerse al Gobierno, o a una iniciativa en particular. Aquí, si esto no resulta o no funciona, es oponerse a una demanda de la ciudadanía“, argumentó.

“Eso va a hacer que actuar como bloque opositor, negando la posibilidad de avanzar, sea prácticamente imposible. Y aquí va a existir mucho diálogo, mucha conversación y mucho apoyo transversal. Esa es mi mirada desde el punto de vista político”, complementó.

Añadió que “aquí se está considerando la voz, la opinión de los parlamentarios y también eso se complementa con la visión y la mirada del Ejecutivo respecto a algunos temas”.

El biministro enfatizó que “hoy día el combate frontal a las organizaciones criminales y terroristas requiere habilitar en la Constitución ciertas opciones que permitan posteriormente la construcción de leyes que tengan penas más altas, sanciones más definidas y permitan acciones operativas más directas y más concretas“.

Recordó, a la vez, que el proyecto enviado al Congreso “establece mejores condiciones económicas para quienes van a optar por la carrera policial (…) Esa es la forma de tratar de inducir más carabineros en la calle, tener más posibilidades de copamiento, tener más éxito en el combate frontal y directo a la delincuencia“, concluyó.