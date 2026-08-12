La iniciativa busca modernizar el beneficio estudiantil y facilitar los traslados, además de contribuir a prevenir situaciones de agresión asociadas al uso de la tarjeta física, especialmente en regiones.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dio a conocer un plan para modernizar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), con el objetivo de incorporar una alternativa digital que, durante un periodo de transición, funcionaría junto al documento físico que utilizan actualmente los estudiantes para acceder a tarifas rebajadas en el transporte público.

El director de Junaeb, Fernando Peña, confirmó que la institución ya tomó la determinación de avanzar hacia este nuevo formato. “Nosotros ya tomamos la decisión de digitalizar la TNE. Se va a acabar el plástico gradualmente y creemos que es la mejor decisión pensando en el bienestar y también en la facilidad con que los alumnos hoy día se trasladan”, señaló durante la Cuenta Pública Participativa del organismo.

Fin al plástico de la TNE: Junaeb anuncia transición hacia formato digital

De acuerdo con la autoridad, durante 2026 se buscaría concretar la licitación de una primera etapa del proyecto, dando paso posteriormente a una fase de prueba o “marcha blanca”.

En ese periodo, los estudiantes podrían utilizar tanto la tarjeta tradicional como su versión digital, antes de avanzar hacia un eventual reemplazo definitivo del plástico.

Peña sostuvo que la iniciativa busca facilitar los desplazamientos de los alumnos y, además, disminuir situaciones conflictivas asociadas al uso de la tarjeta.

“Este es un gesto concreto de modernización, pero sobre todo, un gesto para facilitar la vida y para evitar también situaciones (de agresiones) como las que hemos visto particularmente en regiones”, explicó.

El proceso de actualización también contempla la utilización de Inteligencia Artificial para agilizar procedimientos relacionados con sanciones y multas. Para avanzar en esta materia, un Comité de Innovación de Junaeb trabaja en la revisión y articulación de los mecanismos utilizados por las distintas direcciones regionales.