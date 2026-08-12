Megarreforma: Luis Cordero asume defensa de salmoneros ante el TC y el FA reprende al exministro

La timonel del Frente Amplio emplazó a Cordero al aseverar que haber detentado el cargo de ministro “implica una responsabilidad más grande que un mandato, sobre todo cuando hay un gobierno de ultraderecha”.

SalmonChile, la asociación gremial que reúne a los productores y distribuidores de la industria salmonera, reclutó a dos figuras ligadas a la centroizquierda para defender una disposición de la megarreforma que los compete y que la oposición llevó al Tribunal Constitucional: el exministro Luis Cordero y el abogado constitucionalista Patricio Zapata.

Pese a que en la práctica la ley ya fue aprobada, aún resta que sortee una etapa crucial: el TC. En esta instancia, se revisarán los artículos que tanto la oposición como el Gobierno impugnaron. Entre las disposiciones que el bloque opositor llevó al TC y que involucran a los salmoneros se encuentra una que modifica las microrrelocalizaciones de concesiones acuícolas y otra que permite a privados financiar inspecciones de bancos naturales.

El presidente de SalmonChile defendió el artículo referente a las microrrelocalizaciones. “Son una solución muy positiva a un problema histórico de nuestro sector, pues permiten movimientos menores de los centros de cultivo hacia zonas con mejores condiciones ambientales y sanitarias, manteniendo los niveles de producción autorizados por las Resoluciones de Calificación Ambiental ya otorgadas”, dijo.

El fichaje de Cordero, cuya figura está más ligada al Socialismo Democrático, fue resentido por el Frente Amplio. “Siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector. Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera ante un requerimiento contra un proyecto que le hace daño a Chile”, manifestó en X la presidenta del FA, Constanza Martínez.

“Haber sido ministro de Justicia y Seguridad implica una responsabilidad más grande que un mandato, sobre todo cuando hay un gobierno de ultraderecha al frente que nos hace retroceder al experimento económico de la dictadura y su fanatismo”, añadió.