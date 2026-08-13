Las amenazas contra estudiante que obligaron a suspender clases en Liceo Augusto D’Halmar

La denuncia realizada por una apoderada de un alumno de tercero medio del establecimiento está siendo investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

AGENCIA UNO

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa informó que el Liceo Augusto D’Halmar tendría sus clases suspendidas este jueves, luego que se conociera que un estudiante recibiera amenazas por estar en contra del “paro de lápices”.

Según consignó T13, la denuncia realizada por una apoderada de un alumno de tercero medio del establecimiento está siendo investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Junto con ello, se dieron a conocer pantallazos del grupo de WhatsApp de la directiva del Centro de Estudiantes del Liceo Augusto D’Halmar, donde se muestran amenazas contra el adolescente como “fúnenlo”, “quémenlo” y “hay que fusilarlo”.

La madre del joven relató que su hijo ha sufrido insultos y amenazas verbales, llegando a ser perseguido por integrantes del Centro de Estudiantes al interior del liceo, en medio de insultos, acoso que también llegó a sus redes.

“Te creí el que te van a poner una medallita los de Dirección por ayudarlos, wn”, es uno de los mensajes recibidos en su Instagram.

Ante esta situación, la Corporación de Educación de la municipalidad de Ñuñoa instruyó al propio liceo, donde dos inspectores y el encargado de convivencia levantaron un acta y activaron el protocolo de seguridad.

Sin embargo, la madre del afectado asevera que estas medidas no serían suficientes, ya que podría ser agredido en las afueras del Liceo Augusto D’Halmar. Esto, a pesar de haber sido uno de los que redactó el petitorio de los estudiantes.

Pero el involucrado comenzó a ser increpado al solicitar revisar la respuesta de la dirección antes de votar a paro.