“Que vuelva”: abogado de Camilo Huerta revela qué pasará con el chico reality tras orden de detención

El chico reality se encuentra actualmente en Estados Unidos, mientras en Chile es investigado por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas.

El abogado de Camilo Huerta, Rodrigo Nuñez, se refirió a la situación judicial que enfrenta el exchico reality, quien es investigado en una causa relacionada con presunto tráfico de drogas y mantiene una orden de detención vigente.

Actualmente, Huerta se encuentra en Estados Unidos, país al que habría viajado hace aproximadamente una semana.

En conversación con Plan Perfecto, de CHV, el profesional aseguró que tanto él como su representado se enteraron recientemente de la investigación. “Hoy en la mañana nos enteramos de esta situación, de esta investigación que viene originada por la Fiscalía de Aysén”, afirmó.

Según los antecedentes conocidos, la indagatoria involucra a distintas personas que estarían vinculadas a la presunta comercialización de marihuana proveniente de dispensarios medicinales.

Nuñez señaló que, de acuerdo con lo que conoce hasta ahora, la investigación abarcaría delitos como tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita. El abogado también sostuvo que la existencia de un dispensario no constituye por sí misma una actividad ilegal cuando se cuenta con una receta médica, aunque la normativa prohíbe la venta, comercialización y distribución de estas sustancias fuera del marco permitido.

Respecto de la situación de Huerta, su representante legal explicó que ambos se mantienen comunicados mientras se recopilan mayores antecedentes. “Me ha estado preguntando respecto a algunos detalles en relación a la causa. Nosotros nos estamos de a poco enterando de algunas circunstancias precisas, no todo porque, evidentemente, luego de la formalización es cuando se van a saber cuáles son los elementos de investigación contra él“, detalló.

Consultado por el eventual vínculo del exchico reality con los hechos investigados, Nuñez apuntó a una sociedad que Huerta mantuvo anteriormente con su exesposa, Marité Matus. El negocio habría funcionado durante unos seis meses en un strip center de Colina, por lo que el abogado considera que esta relación comercial podría ser una de las aristas que deberán ser aclaradas durante el proceso.

“Esa estimamos nosotros que puede ser la arista, ese negocio duró 6 meses, y luego de esos 6 meses, bueno, es un hecho conocido que ellos se separaron. Es en ese punto donde se le puede atribuir algún tipo de situación que haya que declarar, clarificar, por parte de Camilo, y eventualmente de la señora Matus”, explicó.

Frente al escenario judicial que enfrenta su defendido, Nuñez aseguró que su principal recomendación es que Huerta retorne al país para enfrentar la situación y conocer los antecedentes de la investigación. “Mi instrucción es clarificar esto, recibir la mayor cantidad de antecedentes mañana en la formalización, y que él vuelva a la brevedad”, concluyó.