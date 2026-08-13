Cancerbero: el masivo operativo del Gobierno que involucra a un centenar de peligrosos reos

El procedimiento liderado por Gendarmería está siendo monitoreado por el presidente José Antonio Kast.

El Gobierno de José Antonio Kast inició un masivo operativo durante la madrugada de este jueves llamado Cancerbero.

El procedimiento involucra el trasladado de más de cien reos de alta peligrosidad desde Santiago 1 y hasta la cárcel de alta seguridad La Laguna en Talca, en la Región del Maule, la cual fue inaugurada durante el gobierno de Gabriel Boric.

Son en total 191 personas privadas de libertad las que dejarán el penal capitalino. De ellos, 37 son integrantes de bandas ligadas al crimen organizado, además de nueve líderes y 28 miembros de dichas organizaciones. “A ello se suman 154 internos de alto compromiso delictual“, detallaron desde el Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Justicia indicaron que “la columna de vehículos de Gendarmería de Chile y de otros organismos de seguridad observada durante esta jornada corresponde a un operativo masivo de traslado de personas privadas de libertad de la más alta peligrosidad”.

“Los trasladados quedarán sujetos a un régimen especial de segregación y vigilancia, conforme a la normativa vigente y a los protocolos definidos por Gendarmería de Chile”, precisaron.

El operativo denominado Cancerbero está siendo monitoreado por el presidente José Antonio Kast junto a los ministros de Seguridad, Martín Arrau; del Interior, Claudio Alvarado; y de Justicia, Fernando Rabat.