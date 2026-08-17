Todo lo que se sabe de la detención de Ivette Vergara en la Costanera Norte

Luego de ser retenida por los efectivos policiales, la presentadora de televisión fue trasladada hasta la 37 Comisaría, en la comuna de Vitacura.

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A control de detención pasará la mañana de este lunes la periodista Ivette Vergara, luego de que Carabineros la detuvo en la Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.

Tras ser retenida por los efectivos policiales, la presentadora de televisión fue trasladada hasta la 37 Comisaría, en el sector oriente de la capital.

De acuerdo con lo reportado, se procedió a la detención la reconocida animadora en el marco de una fiscalización de la policía uniformada en la mencionada carretera urbana.

Por qué se detuvo a Ivette Vergara

La información policial precisó que Ivette Vergara fue retenida por presunta conducción temeraria, tras transitar a unos 160 kilómetros por hora.

El reporte policial, que citó 24 Horas, indicó que “el personal de servicio logró la fiscalización del automóvil, luego de registrar una velocidad del todo incompatible con la seguridad vial“.

“Se procedió a la detención flagrante de la conductora por poner en riesgo la integridad de otros usuarios de la vía“, añadió la policía uniformada.

Tanto los antecedentes del caso como los registros del velocímetro se remitieron a la Fiscalía para la audiencia que se realizará esta mañana, precisó la información entregada por Carabineros.

La Ley N° 21.495 establece que la conducción temeraria se produce cuando el conductor sobrepasa en más de 60 km/h el límite de velocidad máxima de una vía urbana o rural.