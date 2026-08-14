U. de Chile acusa incumplimientos de Azul Azul: “Resulta inaceptable que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos”

“La Universidad de Chile no es Azul Azul y, afortunadamente, la ciudadanía sabe distinguir entre una institución republicana y una concesionaria deportiva”, sentenció.

AGENCIA UNO

La Universidad de Chile dejó ver la posibilidad de quitarle el nombre y los símbolos de la casa de estudios a Azul Azul, acusando “reiterados incumplimientos” en el contrato con la concesionaria.

La postura de la entidad educacional surge tras revisar el adelanto del informe del abogado Andrés Jana, ordenado por la ex rectora Rosa Devés, sobre si se están vulnerando los principios de este acuerdo.

Al respecto, la prorrectora Dorotea López declaró a La Tercera que “el primer reporte del informe, que analiza los alcances legales y propone el curso a seguir, señala graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al convenio de autorización de símbolos distintivos”.

López, profesora titular del Instituto de Estudios Internacionales, dejó en claro que “el nombre y los símbolos de la Universidad se han visto afectados por una serie de conductas que se alejan de nuestros valores y principios. Algo que la Universidad ha representado en diversas ocasiones”.

Es por esto que la académica recalcó que “resulta inaceptable para la Universidad que se continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias, sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores”.

Ante esto, “la Universidad de Chile ejercerá todas las acciones que el convenio le confiere. Asimismo, mantendrá la vigilancia de los procesos en curso y perseguirá las responsabilidades personales e institucionales que de ello deriven”.

Una de las primeras acciones será reunirse con el liquidador del Grupo Sartor, Eduardo Godoy, para dar cuenta de las inquietudes de la casa de estudios y puntualizando que “este convenio no responde a las complejidades actuales de las operaciones de las sociedades anónimas deportivas. La Universidad de Chile comprende la gravedad de la situación y solidariza con el sentimiento de indignación y dolor de los millones de hinchas del Club de Fútbol”.

“La Universidad de Chile no es Azul Azul y, afortunadamente, la ciudadanía sabe distinguir entre una institución republicana y una concesionaria deportiva”, sentenció.