Continúa sistema frontal en el norte: evacuaciones, rutas cortadas y miles de clientes sin luz

Las autoridades advirtieron que el sistema frontal podría intensificarse durante este martes, especialmente en el litoral de Antofagasta.

El sistema frontal que atraviesa el norte del país ha generado diversas complicaciones entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, con calles anegadas, desprendimientos de tierra y rocas, activación de quebradas, interrupciones de tránsito y suspensión de clases.

Debido a ello, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de que las precipitaciones aumenten durante este martes.

En Arica se registraron anegamientos en distintos puntos de la ciudad, además de filtraciones en el Cesfam Eugenio Petruccelli. También se reportaron dificultades menores en la Cuesta Chinchorro y acumulación de agua en sectores de la Caleta Camarones.

Frente a este escenario, el delegado presidencial Cristián Sayes llamó a mantener las medidas preventivas. “Hacer un llamado a toda la comunidad a que va a ser permanente hasta el día de mañana, por lo tanto, si baja un poco la intensidad, no es que se haya pasado. Si tiene pensado seguir instalando algunos plásticos, alguna protección o tener aisladas algunas zonas en su hogar, siga haciéndolo porque esto es hasta mañana. Tome todas las medidas preventivas para poder enfrentar esta situación de mejor manera”, dijo.

Sistema frontal no da tregua en el norte: evacuaciones, rutas cortadas y miles de clientes sin luz

En Tarapacá, en tanto, se registraron interrupciones en distintos caminos, mientras la Cuesta El Pampino, correspondiente a la Ruta 16, permanece cerrada debido al desplazamiento de agua, barro y piedras.

La Ruta 504, conocida como “Segundo Acceso”, logró ser habilitada durante la jornada tras presentar una importante congestión vehicular. Además, se mantienen suspendidas las clases y se han registrado personas albergadas y damnificadas en Alto Hospicio.

Antofagasta concentra parte importante de las emergencias. La activación de quebradas llevó a Senapred a emitir alertas SAE para ordenar evacuaciones preventivas en Huella Tres Puntas, Colón, Pacífico Norte y Tres Marías.

La directora regional de Senapred, Patricia Montenegro, explicó el escenario: “Reforzar que en este momento nos mantenemos con tres alertas, dos de ellas especialmente para el sector de Cordillera asociado a nevadas, como así también a vientos moderados a fuertes. Específicamente para el sector de Cordillera y sumado a ello, además, probables tormentas eléctricas. Para el sector del Litoral se mantiene vigente una alerta asociada a precipitaciones moderadas a fuertes”.

De acuerdo con el balance de Senapred, más de 23 mil clientes permanecían sin electricidad durante la mañana, con Antofagasta como la región más afectada.

En Tocopilla, la acumulación de agua provocó la activación de vías aluvionales y obligó a disponer de la Escuela Gabriela Mistral como recinto de acogida. Además, la Ruta 1 permanece interrumpida entre Taltal y Tocopilla, mientras otros caminos presentan cierres preventivos por desprendimientos.

En la Región de Coquimbo también se han registrado inconvenientes, entre ellos cortes en la Ruta 5, un socavón en la Ruta D-697 y activación de quebradas en Monte Patria y Río Hurtado.

En Illapel, el municipio determinó mantener suspendidas las actividades escolares debido a las condiciones de los caminos. “Suspendimos todo lo que es el transporte escolar rural para los establecimientos educacionales y, producto de las lluvias, se han suspendido todas las clases para todos los establecimientos educacionales municipales. ¿Por qué lo hemos hecho? Principalmente por las rutas que están en mal estado”, señaló el alcalde Denis Cortés.

Las autoridades advirtieron que el sistema frontal podría intensificarse durante este martes, especialmente en el litoral de Antofagasta.

En tanto, la Dirección Meteorológica de Chile evalúa incluso elevar el nivel de alerta si las precipitaciones proyectadas superan determinados umbrales. Por ahora, se mantiene la suspensión de clases en distintas comunas del norte y continúa el monitoreo de las rutas, quebradas y sectores expuestos a posibles deslizamientos.