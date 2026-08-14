Gobierno firma convenio para agilizar atención a pacientes en listas de espera: ¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El Gobierno, por medio del Ministerio de Salud y Fonasa, firmó un convenio de colaboración con Caja de Compensación Los Andes con el objetivo de reducir las listas de espera por consultas de nueva especialidad No GES, a través de la incorporación de prestadores privados a la red de atención.

El acuerdo fue suscrito este viernes por el presidente José Antonio Kast; la ministra de Salud, May Chomali; el director de Fonasa, César Oyarzo, y el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala, en el marco del denominado Plan de Enlace Ministerio de Salud Redes Integradas de Servicios de Salud y la Sociedad Civil Organizada.

Los detalles del convenio para reducir las listas de espera No GES

La primer fase de la iniciativa comenzará el 1 de septiembre, donde se espera que se vean beneficiadas 50 mil personas que actualmente están a la espera de una consulta de nueva especialidad No GES.

Este programa va dirigido a los afiliados de Fonasa de los grupos B, C y D y a afiliados de Caja Los Andes, cuya etapa inicial durará dos meses. Allí las atenciones se concentrarán en cuatro especialidades: otorrinolaringología, obstetricia, oftalmología y traumatología.

La medida tiene el objetivo de resolver problemas de salud de alta frecuencia asociados a estas especialidades y atender especialmente a personas que llevan largos períodos esperando una consulta.

Uno de los principales puntos del convenio es que los pacientes beneficiados tendrán copago cero en el prestador de salud, independiente del tramo de Fonasa al que pertenezcan.

Además de la consulta médica, el modelo contempla una atención integral que puede incluir exámenes y, cuando corresponda, la entrega de medicamentos, órtesis o lentes. Eso sí, el acuerdo no contempla procedimientos ni intervenciones quirúrgicas.

Durante la primer etapa, se espera que se realicen aproximadamente 150 mil prestaciones, agrupadas en paquetes asociados a los distintos problemas de salud, cuya iniciativa tendrá un costo total estimado de $3.900 millones, de los cuales Fonasa financiará $1.500 millones y el monto restante será asumido por Caja Los Andes.