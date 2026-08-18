“Llegamos por el más idiota”: diputadas responden tras aparecer en llamadas de Camilo Huerta

Marisela Santibáñez y Ana María Gazmuri fueron mencionadas en registros telefónicos que son parte de una investigación en curso.

Nuevos antecedentes de la Operación Imperio Ámsterdam, investigación por una presunta red dedicada al tráfico de drogas que derivó en la detención de Camilo Huerta, revelaron conversaciones telefónicas en las que integrantes de la organización mencionan a las diputadas Marisela Santibáñez y Ana María Gazmuri.

Según los registros incorporados a la investigación, los involucrados analizaban posibles gestiones políticas luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) rechazara la reposición de stock de marihuana medicinal de una plantación. En ese contexto, uno de los integrantes aseguró: “A la única que llegamos, y llegamos por el h… más idiota de todos, pero llegamos, es a la Marisela, cachai, a esa.”

En la misma conversación, su interlocutor preguntó si se refería a Santibáñez, ante lo que recibió como respuesta: “Sí, a esa h… llegamos por Camilo Huerta. A la Gazmuri llegamos por Luis, pero la Gazmuri no nos quiere tanto, cachai. Es como una h… que nos tiene sangre en el ojo. ¿Querí que llame a la Marisela?”

Frente a estas menciones, ambas parlamentarias descartaron tener vínculos con los integrantes de la presunta organización. Ana María Gazmuri aseguró: “No conozco a ninguna de estas dos personas y nunca han tomado contacto conmigo. No lo conozco, ni a él ni a la otra persona que sale nombrada. Nunca he tenido comunicación”.

Santibáñez, en tanto, aclaró que conoce a Camilo Huerta desde hace años, pero negó mantener actualmente algún tipo de relación con él. “No conozco a las personas involucradas. Sí, conozco al señor Huerta de hace muchos años, no soy amiga de él, no tengo contacto por lo menos 5 años, no he sabido nada de él”, sostuvo.

La diputada también enfatizó que no mantiene comunicación con los otros nombres que aparecen en la investigación: “Yo no tengo conversaciones con Camilo Huerta de ese tipo ni en mi teléfono, ni en la vida”. Además, señaló que no ha sido citada a declarar por la Fiscalía ni por las policías y descartó cualquier gestión vinculada a la causa.

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros, mientras Camilo Huerta enfrenta la indagatoria por su eventual participación en la red.