Acusó “montaje”: Camilo Huerta fue detenido en el Aeropuerto de Santiago tras indagatoria por narcotráfico

La orden de captura del chico reality se enmarca en el marco de la Operación Ámsterdam, que están llevando a cabo Carabineros y el Ministerio Público.

CAPTURA.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron esta mañana a Camilo Huerta tras su regreso al país desde Miami, en el marco de una investigación por narcotráfico en su contra.

El preparador físico fue arrestado en el Aeropuerto de Santiago, y luego se lo entregó a personal de Carabineros, que lo sacó del recinto esposado.

Al pasar junto a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar, el exesposo de Marité Matus mostró una sonrisa nerviosa.

Qué dijo Camilo Huerta tras su detención

En su camino hacia el vehículo que lo trasladó hasta una unidad del OS-7 de la policía uniformada, Camilo Huerta solamente dijo que todo se trata de un “montaje” en su contra.

La detención del chico reality se enmarca en el marco de la Operación Ámsterdam, que están llevando a cabo Carabineros y el Ministerio Público.

La orden de captura se emitió debido a que su nombre forma parte de la lista de quienes formarían parte de la red de tráfico de drogas que empleaba la fachada de dispensario de cannabis medicinal para comercializar marihuana de forma ilícita.

En concreto, Camilo Huerta está siendo investigado por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.