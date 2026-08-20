Préstamo Solidario: SII da más tiempo a contribuyentes con cuotas pendientes y anuncia nueva modalidad de pago

La entidad anunció nuevas facilidades para quienes buscan ponerse al día con el Préstamo Solidario. Conoce las alternativas disponibles y las fechas que deberán tener en cuenta.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) extendió hasta el 30 de noviembre de 2026 el plazo para que cerca de 900 mil contribuyentes puedan regularizar las cuotas pendientes del Préstamo Solidario correspondiente a los años 2020 y 2021.

La fecha original para cumplir con esta obligación era el 30 de agosto, por lo que la medida entrega tres meses adicionales para resolver la situación tributaria.

La decisión se conoce luego de que más de 100 mil deudores ya regularizaran su declaración de renta tras el inicio del proceso.

Según los antecedentes entregados, el SII detectó además que más de un millón de personas mantienen cuotas impagas del beneficio, acumulando una deuda superior a US$605 millones. Asimismo, el reintegro del préstamo se realiza mediante la declaración anual de renta, de acuerdo con las condiciones establecidas para este beneficio estatal.

Préstamo Solidario: SII da más tiempo a contribuyentes y anuncia nueva modalidad

A partir del 14 de septiembre de 2026, los contribuyentes tendrán además una nueva alternativa en el sitio web del SII: podrán presentar la declaración sin efectuar el pago en línea inmediatamente y generar un comprobante que les permitirá cancelar posteriormente la deuda o solicitar un convenio ante la Tesorería General de la República (TGR).

“Se habilitará en nuestro sitio web, la opción para declarar sin pagar en línea y generar el comprobante de deuda que le permita pagar posteriormente o acogerse a un convenio en TGR”, señaló el Servicio.

El proceso de regularización podrá realizarse completamente de manera digital, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

De esta forma, los contribuyentes deberán ingresar al portal del SII, acceder a Servicios online, seleccionar Declaración de renta y posteriormente Declarar Renta (F22), para revisar la propuesta correspondiente y efectuar el pago o completar el procedimiento disponible.