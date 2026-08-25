Todos contra Bellolio: alcalde es apuntado en el oficialismo por pedir bajar reforma de seguridad

El jefe comunal de Providencia reiteró sus cuestionamientos a la propuesta de La Moneda, generando una ola de críticas al interior del oficialismo.

AGENCIA UNO

El llamado de Jaime Bellolio (UDI), alcalde de Providencia, a que el Ejecutivo retire la reforma constitucional de seguridad, no generó una buena mirada al interior del oficialismo, donde dejaron ver que su postura no era compartida.

El jefe comunal declaró a T13 Radio que en la propuesta de La Moneda “se pasaron mucho más allá de lo razonable” y dejó en claro que “a estas alturas, es mejor ponerse rojo una vez, sacarla (la reforma) e ingresarla de nuevo”.

“Se extravió un poquito esa discusión, por algo es que son los mismos partidos del oficialismo, quienes queremos que al gobierno le vaya muy bien, quienes queremos que haya más herramientas para perseguir el crimen, quienes decimos: oye sabí que, en esa no poh, se fue más allá. Claro, se puede reparar en el Congreso, pero siempre va a estar guiada la discusión en torno a por qué te pasaste 25 pueblos”, argumentó Jaime Bellolio.

Pero sus palabras encontraron poco respaldo en su propio partido, donde el diputado Eduardo Cretton, vicepresidente de la UDI, expresó a La Tercera que “no es necesario retirarla y presentarla de nuevo. Basta con una indicación sustitutiva en donde el gobierno recoja la inquietudes que hemos planteado. Pedir retirar un proyecto es querer inhibir el debate parlamentario. El Congreso está precisamente para dar estas discusiones, así como los alcaldes están llamados a preocuparse de la calidad de vida de sus vecinos”.

Más dura se mostró la diputada Macarena Santelices (REP), que sostuvo que “retirar la reforma de seguridad para ingresarla de nuevo, como propone el alcalde Jaime Bellolio, es un lujo de tiempo que los chilenos atrapados por la delincuencia no se pueden dar”.

Ante estos cuestionamientos, Jaime Bellolio reiteró su mirada al mismo medio, al declarar que “dado que hay que hacerle tantas modificaciones a la propuesta de estado de excepción, es mejor retirar e ingresar de nuevo. De lo contrario, toda la discusión se dará sobre un texto que ya sabemos no será aprobado”.

“Creo en una democracia liberal, con pesos y contrapesos. Donde el estado está limitado en su interferencia en los derechos individuales. Hay condiciones que se deben justificar muy bien para limitarlas, por ello es que existen los estados de excepción. Sin embargo, proponer uno de 240 días, sin el debido control político y jurisdiccional, no parece razonable”, sentenció Bellolio, quien puntualizó que “uno tiene que pensar que esta es una herramienta que quedará disponible para que la usen todos los presidentes, y no solo con aquellos que apoyamos”.