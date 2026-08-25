Quiénes están detrás de la comisión que impulsará la reducción de ministerios

Kast presentó a los integrantes de la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, donde destacan exministros de Piñera y Boric, y otros expertos.

Este martes, el presidente José Antonio Kast, dio a conocer a los integrantes de la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, la cual tendrá el objetivo de diseñar propuestas para modernizar y reducir la estructura del aparato estatal.

La creación de esta comisión de expertos es un compromiso que el mandatario asumió el pasado 1 de junio durante la Cuenta Pública y tendrá el mandato de “proponer esta nueva estructura ministerial, revisar el número de carteras, eliminar superposiciones de funciones, reasignar recursos, para luego enviar al Congreso Nacional las iniciativas legales que correspondan”.

En este marco, el presidente Kast sostuvo que “en las últimas décadas, Chile pasó de 18 ministerios a 25 ministerios. Nos sitúa en un promedio superior a lo que es hoy día la OCDE, de la cual participamos. La pregunta que corresponde hacerse es si ese crecimiento se tradujo en el tiempo en mejores servicios, en una mejor gestión, en un Estado más eficiente”.

El mandatario enfatizó que la comisión “está facultada para escuchar a las distintas asociaciones de funcionarios, a expertos y a quienes estime conveniente convocar. Quiero decir claramente que esta tarea es con los funcionarios públicos, no es en contra de los funcionarios públicos”.

Respecto a las figuras que serán parte de esta instancia, el jefe de Estado destacó que “hay expertos en gestión pública, en diseño institucional, en modernización del Estado y en políticas públicas. También hay exministros y exparlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado. No están aquí por una casualidad, están porque la reforma del Estado tiene que trascender a este gobierno, si no, no se sostiene”.

Quiénes integrarán la comisión para diseñar la nueva arquitectura del Estado

De acuerdo a sus declaraciones, a partir de las propuestas de la comisión, que tendrá un plazo de 120 días, el Gobierno impulsará las iniciativas necesarias ante el Congreso para concretar una reducción real y ordenada de ministerios.

Dentro de los expertos, destacan dirigentes del Socialismo Democrático, exministros de Piñera, Boric y Bachelet, entre otros. La comisión será presidida por la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD) y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública, Bettina Horst, y será integrada por otros 11 miembros: