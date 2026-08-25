VIDEO – Turista brasileño sufre robo de cadena de $5 millones en Valparaíso

De acuerdo con el afectado, los individuos portaban un elemento que aparentaba ser un arma.

Una familia de turistas brasileños fue víctima de un robo mientras recorría el sector de playa Las Torpederas, en Valparaíso.

El hecho quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a difundirse a través de redes sociales. Según relató Antonio Sousa, caminaba junto a su esposa y su hijo de cinco años cuando advirtió la presencia de cuatro jóvenes que se aproximaban de manera sospechosa.

El hombre aseguró que los sujetos se coordinaron para rodearlos y que finalmente uno de ellos le arrebató desde el cuello una cadena de oro con un crucifijo, para luego escapar del lugar. “A partir de ese momento, noté que comenzó a coordinarse con los otros sujetos”, contó.

Turista brasileño sufre robo de cadena de $5 millones en Valparaíso

El turista explicó que continuó recorriendo el borde costero junto a su familia y que, al regresar, los individuos habrían utilizado las escaleras del sector para interceptarlos. “Seguimos caminando hasta el final de borde costero, sacamos algunas fotos y, como vi que ellos habían salido de la playa, pensé que ya no habría ningún problema. Sin embargo, cuando regresábamos mi esposa, mi hijo y yo, me di cuenta que de nos había rodeado desde la parte superior utilizando las dos escaleras que hay en sector. Por un lado, bajaron los dos sujetos que finalmente me asaltaron, mientras que los otros dos permanecieron del otro lado,”, explicó.

De acuerdo con el afectado, los individuos portaban un elemento que aparentaba ser un arma, aunque no pudo determinar si se trataba de un arma de fuego o blanca.

La cadena sustraída correspondía a un crucifijo de oro avaluado en cerca de $5 millones, equivalentes a unos 30 mil reales. Pese a la situación, Sousa señaló que ninguno de los integrantes de su familia resultó lesionado.

El robo fue denunciado ante la 1° Comisaría de Valparaíso y, por instrucción de Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de la SIP de esa unidad policial. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.