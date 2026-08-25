Lo que dejó el nuevo cruce Chile-Argentina por el Estrecho de Magallanes

Expertos consultados por EL DÍNAMO evalúan la pertinencia de la respuesta chilena en esta nueva polémica con el país trasandino y la posible ruta para no reabrir disputas ya zanjadas.

Hace menos de cuatro meses, una autoridad naval de Argentina cuestionó la soberanía de Chile, establecida en dos tratados, sobre el Estrecho de Magallanes. Esta semana la imagen volvió a repetirse de la mano del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentino, Gustavo Valverde.

“Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”, dijo el militar en una transmisión con el programa La Fábrica del Podcast.

Esta vez, a diferencia de la ocasión pasada en que Chile se limitó a reafirmar su soberanía con los tratados vigentes, las declaraciones del lado argentino motivaron el envío de una nota de protesta. No es la primera vez que el país recurre a este documento diplomático por un asunto similar. Lo hizo en 2021, frente a un decreto emitido por el entonces presidente argentino Alberto Fernández, que establecía un control de ambos países sobre el estrecho. En esa oportunidad, Argentina se comprometió a corregir el decreto en respuesta a la protesta chilena, lo que terminó materializándose bajo el gobierno de Javier Milei.

De todas maneras, en esta última ocasión, la Cancillería argentina acusó recibo de la nota de protesta y optó por no elevar la tensión. En una declaración, reafirmaron que tanto el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que establecen la soberanía chilena sobre el estrecho, “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

EL DÍNAMO consultó a expertos cómo interpretar este último episodio en torno al Estrecho de Magallanes. Aquí sus respuestas.

José Antonio Viera-Gallo, exembajador de Chile en Argentina

“Denota un cierto desorden en el gobierno en el área de defensa de Argentina para hablar y también falta de precisión en los términos, porque el jefe de la Fuerza Aérea habló de Magallanes, no del estrecho de Magallanes. No son incidentes que ayuden a la fluidez de las relaciones”, dice a este medio el diplomático.

A su juicio, el envío de una nota de protesta de parte de Chile correspondía. “Como esto ha sido reiterado, me parece que es mejor aclarar esto de una vez y creo que con el intercambio de notas y con la declaración oficial de la Cancillería Argentina, el tema queda resuelto definitivamente“, apunta.

“Es momento de dar vuelta a la página. Esperemos que no ocurra de nuevo, digamos, porque hay una posición oficial del gobierno argentino”, añade.

Alfonso Kaiser, académico Uandes y experto en Derecho Internacional Marítimo

“No son cualquier autoridad, son militares que normalmente saben de este tema (…) Ya hemos tenido en el pasado problemas a causa de este tipo de problemas, por el desconocimiento de tratados o por desconocimiento de los límites. En el pasado, es cierto, no todos estaban tan claros, algunos sí, otros no, pero hoy día, ya sobre lo que estamos discutiendo ahora, no hay ninguna duda hace más de 200 años. Entonces, es un poco complejo poder avanzar en un relación y confianza si volvemos a cometer los mismos errores del pasado“, dice sobre este episodio el experto de la Universidad de Los Andes.

“La jurisdicción del Estrecho Magallanes es completamente chilena, es territorio chileno. A diferencia de lo que digan que hay que libertad de de navegación, en los pasos internacionales hay una libertad de de navegación, pero esto es es territorio chileno“, reafirma.

Si bien Kaiser estima que “inicialmente el Gobierno reaccionó con poca firmeza”, el envío de una nota de protesta redimió esto. “Marca límites sin escalar el conflicto y deja constancia formal mediante una nota de protesta”, destaca. A futuro, dice, se debe “combinar canales formales e informales para evitar polémicas estériles y reforzar la cooperación entre ambos países, especialmente en la gestión de la frontera común y el control del tránsito de grupos armados. La prioridad debe ser construir confianza y abordar problemas compartidos, en lugar de reabrir disputas ya zanjadas”.