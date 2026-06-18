“He vivido en carne propia la inseguridad”: ministro Arrau es víctima de millonario robo en un predio agrícola

El ilícito ocurrió cuando Arrau llevaba menos de una semana como ministro de Seguridad. Hasta ahora, no hay detenidos.

En Ñiquén, región de Ñuble, desconocidos entraron a un predio agrícola perteneciente al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (Partido Republicano), y sustrajeron especies.

Según informó radio Biobío en la mañana de este jueves, la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones está a cargo de dar con los objetos que fueron sustraídos, entre ellos cables de cobre y paneles eléctricos, avaluados en $6 millones.

Pese a que el ilícito ocurrió a fines de mayo, cuando el secretario de Estado llevaba seis días al mando del Ministerio de Seguridad Pública, no fue hasta hoy que salió a la luz pública. De momento, no hay detenidos.

“Efectivamente tengo propiedad de una empresa agrícola, que ha sido víctima de robos en los años anteriores, como muchos chilenos, y por eso comparto y he vivido en carne propia la inseguridad en la que está nuestro país”, reconoció Arrau al citado medio.

Junto con confirmar que el predio era de su propiedad, Arrau confirmó que deberán “seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad, la que no solamente se ha afectado en la zona urbana, en la Macrozona Sur o en la zona norte en la que hemos estado, sino que también en ese mundo rural que muy bien conozco“.