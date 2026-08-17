Ella dice que no iba tan rápido: lo que dejó la formalización de Ivette Vergara

La comunicadora enfrentó a la justicia luego de que fuera sorprendida a 160 kms/hr por la Costanera Norte.

Antes del mediodía, Ivette Vergara vivió su formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía, luego de que la noche de este domingo 16 de agosto fuera detenida por conducción temeraria.

Según Carabineros, la comunicadora conducía a 160 kms/hr por la Costanera Norte, en el sector de Lo Curro, en la comuna de Vitacura. Durante la fiscalización se le sometió a un alcotest, el cual arrojó 0,0 grados de alcohol en la sangre.

Aún así, pasó la noche en la 37ª Comisaría de Vitacura con algunos de sus familiares, quienes también la acompañaron una vez que fue trasladada hasta el tribunal.

Durante la mañana, su abogado Pablo Aqueveque, conversó con la prensa, donde planteó una teoría que tenía Ivette Vergara tras ser detenida.

“Ella cree que iba a exceso a velocidad, reconoce y cree que iba a exceso de velocidad, pero no cree que haya ido a 161 kilómetros por hora, que es lo que dice el radar. Dos vehículos que pasaron, dice que pasaron muy rápido por el lado de ella, eso es lo que ella me comenta”, indicó.

Por lo mismo, agregó, “ella cree que hubo un error al momento de medir la velocidad con la pistola de Carabineros“.

Tras su formalización, Ivette Vergara quedó apercibida a la espera de que el próximo 26 de octubre se decida su situación judicial. En dicha oportunidad se podría llegar a una salida alternativa.

El descargo de Ivette Vergara

A la salida del Centro de Justicia, Ivette Vergara entregó sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido. En la instancia señaló que “no sé si ustedes saben que hay una nueva ley que sobre los 60 km/h de la velocidad máxima, cualquiera de ustedes que me diga que ha andado en la Costanera Norte a más de 100 kms/hr”.

“No me eximo de la responsabilidad, pero de ahí a que digan… No he atropellado a nadie, no he matado a nadie. Así que, por favor, tengamos un poquito de respeto“, le pidió a los medios.

Por último, aseveró que “imputar cosas que no son es grave. También soy periodista, por favor, hagamos el trabajo como corresponde“.