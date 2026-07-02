VIDEO – Así fue la salida desde Colombia de Dayonis Orozco, extraditado a Chile por el crimen de Ronald Ojeda

El sujeto también es indagado por su posible participación en el homicidio del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez.

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En horas de este jueves llegará a Santiago el vuelo procedente de Colombia que trae a Chile a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias ‘Boti‘ o ‘Botija‘, tras ser extraditado por el crimen de Ronald Ojeda y su eventual vinculación con el homicidio del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez.

Si bien su extradición se aprobó en febrero de este año, Orozco llegará a territorio nacional en un avión de la FACh, de acuerdo con lo reportado por T13.

Según se reportó, el integrante de Los Piratas de Aragua, una de las células del Tren de Aragua, fue trasladado bajo una estricta custodia policial desde un vehículo de la policía colombiana hasta la aeronave de la Fuerza Aérea de Chile.

Extraditado por el crimen de Ronald Ojeda

Orozco, que en todo momento permaneció esposado y escoltado por funcionarios de la policía colombiana, fue extraditado tras ser sindicado como uno de los imputados por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

El sujeto también es indagado por su posible participación en el homicidio del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez.

El traslado del Botija a Chile coincide con el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda y otros delitos atribuidos a la célula Los Piratas del Tren de Aragua.

Antes de abordar la aeronave, Orozco se negó a firmar los documentos que le presentó la policía colombiana. “No voy a firmar nada, no voy a firmar nada“, dijo una y otra vez.

Además, mientras era trasladado al avión que lo traería a Chile, les aseguró a quienes lo acompañaban que “me van a matar“.