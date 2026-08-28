Los roles claves que habrían tenido El Turko y El Gocho en el crimen de Ronald Ojeda

Los dos integrantes de Los Piratas, célula del Tren de Aragua, llegaron este viernes a Chile para enfrentar a la justicia por el homicidio del venezolano.

A primera hora de este viernes arribaron a nuestro país Adrián Gámez y Luis Carrillo, conocidos como El Turko y El Gocho, respectivamente, acusados por participar en el homicidio y secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Mientras el primero llegó desde Estados Unidos, el segundo lo hizo desde Colombia. Ambos fueron recibidos en el Grupo 10 de la FACh luego de que aterrizara el avión Hércules que los trasladó desde Washington, con escala en Bogotá, hasta Chile.

En el lugar se dispuso un amplio operativo de seguridad en el que una comitiva de la Policía de Investigaciones (PDI), con vehículos blindados, los transportará a las dependencias del Laboratorio de Criminalística de la institución policial.

Una vez finalizada dicha diligencia, los integrantes de Los Piratas, célula del Tren de Aragua, serán puestos a disposición de la Justicia, para luego llevarlos hasta el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), destinado a reos de alta peligrosidad.

El rol que cumplieron en el crimen de Ronald Ojeda

El Turko y El Gocho enfrentarán a la justicia por su respectiva participación en el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Según la investigación que lleva adelanta la Fiscalía, Adrián Gámez no tuvo participación directa en el secuestro y posterior homicidio, sino que tuvo un rol importante en lo que fue la planificación y coordinación del secuestro de Ojeda desde su departamento en la comuna de Independencia.

Por su parte, Luis Carrillo era conocido por ser uno de los controladores de la toma Santa Marta, en Maipú, y se presume que participó en el ocultamiento del cadáver, el cual fue encontrado el 1 de marzo de 2024 bajo tierra.