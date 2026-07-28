“De extremo a extremo”: así funcionará la Línea 5 del Metro de Santiago tras emergencia en Santa Isabel

Pericias buscan esclarecer cuál fue la falla que dio inicio al fuego que obligó a cerrar varias estaciones la jornada anterior.

A primera hora de este martes 28 de julio, Metro de Santiago informó cómo operará la Línea 5 luego de la emergencia que se vivió en la estación Santa Isabel durante la jornada anterior.

En horas de la tarde de este 27 de julio, la empresa se vio en la obligación de cerrar varias estaciones luego de que uno de los trenes se incendiara.

Pero gracias a los trabajos realizados durante la noche, se confirmó, apenas iniciaron sus operaciones, que la Línea 5 del Metro de Santiago funcionará “de extremo a extremo”, a excepción de Santa Isabel que se mantendrá cerrada.

“Gracias al trabajo realizado durante la noche por nuestros equipos, Línea 5 volverá a operar de extremo a extremo. La estación Santa Isabel permanecerá cerrada y sin detención de trenes”, informó el tren subterráneo en sus redes sociales.

Con respecto a la Ruta Express precisaron, además, que “la estación Parque Bustamante operará como estación común durante esta jornada“.

Metro vivió una inusual emergencia cuando un tren se incendió en la estación Santa Isabel de la Línea 5, obligando a dar inicio a procedimientos de evacuación y dar paso al actuar de Bomberos.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, pero las primeras informaciones apuntan a que el fuego se habría iniciado en la parte inferior de uno de los vagones. Peritajes que aún se llevan a cabo buscan establecer el origen de dicha falla.