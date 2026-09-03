Mujer será formalizada tras ser detenida por amenazar a Kast a través de redes sociales

La detención se suma a otros tres procedimientos registrados durante los últimos meses por amenazas dirigidas contra el mandatario.

Una mujer, identificada con las iniciales R.S.P.D.P., fue detenida por el delito de amenaza de atentado contra la autoridad, luego que se detectaran publicaciones de carácter intimidatorio dirigidas contra el presidente José Antonio Kast en redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la imputada habría utilizado Instagram para difundir distintos mensajes que incitaban a la violencia y que hacían referencia a hechos homicidas ocurridos tanto en Chile como en otros países. Tras su arresto, quedó a disposición de la justicia.

Mujer será formalizada tras ser detenida por amenazar a Kast

La mujer deberá enfrentar su control de detención y posterior formalización en el Juzgado de Garantía de Chacabuco, procedimiento fijado para las 11:00 horas. Será en esa instancia donde el Ministerio Público expondrá los antecedentes que sustentan la investigación.

El caso se suma a otros tres procedimientos registrados durante los últimos meses por amenazas dirigidas contra el mandatario. En junio, un estudiante de 19 años fue detenido y formalizado tras publicar un mensaje amenazante en un grupo de WhatsApp.

Durante agosto se produjeron otros dos arrestos correspondientes a una mujer de 23 años fue detenida en Talca por amenazas de muerte contra Kast mediante redes sociales, mientras que un hombre de 30 años fue arrestado en San Pedro de la Paz por mensajes dirigidos contra el Presidente y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.