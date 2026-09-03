Fiscalía Centro Norte va tras la ruta de Fernando Cerimedo en campañas políticas en Chile

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte determinó abrir una investigación penal para indagar la eventual presencia de de delitos durante el paso de Fernando Cerimedo, conocido como el rey de los trolls, en el país.

Según informó radio Biobío, el fiscal regional Francisco Jacir designó a Macarena Cañas, de la Fiscalía Local Santiago Centro, a cargo de las indagatorias.

La medida responde a las denuncias por su presentadas ante el Ministerio Público para que indague el paso de Cerimedo por Chile y sus vínculos con campañas políticas, a través de supuestos delitos informáticos.

Al respecto, el diputado Juan Santana (PS), uno de los legisladores que recurrió a la Fiscalía, declaró que “esto muestra una vez más que en nuestro país nadie está por sobre la ley y que cuando le hicimos consultas, tanto al presidente de la República como a otras autoridades que hasta la fecha no han respondido, hay instituciones que en nuestro país deben ser las garantes de resguardar nuestro sistema político y nuestro sistema democrático”,

En la actualidad, Fernando Cerimedo está preso en Bolivia, donde está siendo investigado por intento de femicidio contra su ex pareja, además otros delitos como enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos con el narcotráfico, a lo que se suma la presencia de una granja de bots en su domicilio.

El consultor trasandino participó en la campaña del Rechazo en el proceso constitucional de 2022, ya que fue requerido por la organización Casa Común, donde compartió con el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal, además del jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo, declaró a radio Biobío que el argentino se jactaba de haber sido parte de la campaña presidencial de José Antonio Kast.

“Estoy segurísima de que él trabajó con el equipo de K, porque fue otra de las cosas de las que él se llenaba la boca: de que había hecho un nuevo presidente”, sostuvo la mujer.